В большинстве областей завтра - мокрый снег, дождь и заморозки.

В Украине 11 апреля все еще сохранится зимняя погода с мокрым снегом и заморозками, а в некоторых регионах прогнозируется значительное осложнение погодных условий с налипанием мокрого снега и штормовым ветром. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по прогнозу 11-го апреля в Украине ночью еще задержатся заморозки 0...-4 градуса, на юго-востоке теплее, +2...+4 градуса.

В течение дня температура будет варьироваться от +5...+11 градусов в восточных областях до +1...+5 градусов на западе. В центральной части температура составит от +3 в Винницкой области до +8 в Днепропетровской области, в северных областях +3...+6 градусов, в южной части +2...+5, в Запорожье до +7 градусов,

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В то же время синоптик призывает жителей южных областей приготовиться к значительному ухудшению погоды.

"Циклон Aribert Второй обусловит сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание веток на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром", - пишет она.

Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и центральной части. На востоке Украины ожидается дождь, а на остальной территории - без существенных осадков.

В частности, в Киеве 11-го апреля осадков не предвидится, при этом ночью ожидаются заморозки 0...-2 градуса, а днем столбики термометров дотянут лишь до +3...+5 градусов.

"12-го апреля - переходный день, замерзнет тенденция к потеплению, а уже на Вербное воскресенье практически повсеместно в Украине предполагается +12...+17 градусов", - утешает Диденко.

Погода в Украине

Сегодня в Украине царит зима - во многих областях снег, мокрый снег и дожди, а в Карпатах мороз до -10 и снежные переметы высотой до одного метра.

В то же время синоптик Наталья Диденко порадовала, что через несколько дней украинцы будут радоваться почти летним теплом и солнышком. Она выложила прогностическую карту температуры воздуха, по которой видно, что уже 15 апреля ожидается солнце и +18 градусов.

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