Вместе с повышением температуры придут дожди.

В первый день нового, 2022-го, года в Украине существенно потеплеет. Теплее всего будет на западе страны, где воздух прогреется до +10°, а холоднее всего - на востоке, где ожидается до +3°. Вместе с потеплением придут и дожди, которые сегодня ожидаются по всей стране.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей ждет теплая и влажная погода. В волынской. Ривненской, Тернопольской и Закарпатской областях будет +3°...+6°, а вот во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой воздух прогреется до +8°...+10°. Также повсеместно пройдут небольшие дожди.

На севере страны будет прохладнее. Здесь в течение дня столбики термометров покажут +2°...+6°. Также повсеместно ожидаются дожди.

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Жителей Центра ждет температура от +3° до +6°, пасмурная погода, сплошная облачность и небольшие дожди.

На востоке Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбики термометров максимально поднимутся до +3°. Интенсивность осадков будет выше, чем в других регионах.

В южных областях сегодня потеплеет до +4°...+7°. Здесь также будет пасмурно, сплошная облачность и дожди.

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