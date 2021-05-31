На востоке, в центре и на юге страны - практически без осадков.

Последний день весны в этом году будет прохладным, как для конца мая. В западных регионах столбики термометров не поднимутся выше +15°...+17°, к тому же здесь пройдут дожди. Немного теплее будет на остальной территории страны - до +23°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве - переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +5°, днем +16°, ливень.

В Луцке будет переменная облачность, ливень, ночью +7°, днем +16°.

В Ривне в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.

В Тернополе 31 мая ночью будет +5°, днем +16°, ливень.

В Хмельницком сегодня будет сильный дождь, ночью +6°, днем +15°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается ливень, ночью +8°, днем +15°.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ливень, ночью +9°, днем +17°.

В Виннице сегодня - переменная облачность, ливень, +7°...+15°.

В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°.

В Черкассах - небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +20°.

В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+21°.

В Одессе 31 мая - облачно, температура ночью +13°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +23°.

В Сумах сегодня температура воздуха +10°...+16°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник - небольшой дождь, +13°...+21°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

Народные приметы 31 мая

31 мая - Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".

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Автор: Екатерина Лиманская