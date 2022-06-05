Осадки ожидаются практически по всей стране.

В воскресенье, 5 июня, осадки распространятся практически по всей стране. В большинстве областей ожидаются дожди, местами - ливни. Преимущественно сухо будет лишь в Черниговской, Сумской, Харьковской и Сумской областях, а также в Крыму.

При этом в западных, северных и некоторых центральных областях температура опустится до +17°...+21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +18°...+22°, повсеместно ожидаются дожди и ливни. Сухо, тепло и солнечно будет лишь на Закарпатье, где воздух прогреется до +25°.

Жителей севера также ждет небольшое похолодание, +18°...+22°. Здесь осадки ожидаются в Киевской и Житомирской областях.

В Центре тепло распределится неравномерно. В Виннице, Кропивницком и Полтаве будет +17°...+19°, на остальной территории воздух прогреется до +20°...+24°. Повсеместно ожидаются дожди, местами - ливни.

На востоке Украины осадки ожидаются в Луганской и Донецкой областях. Также в Луганской области возможны грозы. В Харьковской ожидается до +24°, на остальной территории воздух прогреется до +27°...+29°.

Жителей южных областей порадует комфортная температура от +24° до +26°, лишь в Крыму будет теплее - до +29°. Везде, кроме Херсонской области и полуострова пройдут дожди.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, на выходных в Украине будет теплая погода. Температура будет подниматься до +23°...+33°. В субботу будет сухо, а в воскресенье, 5 июня, в Украину ворвутся дожди. Вместе с осадками на запад и север страны придет небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +17°...+21°.

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