Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Сегодня утром Турцию, которая пострадала в результате сильного землетрясения 6 февраля, всколыхнули новые подземные толчки.

Как сообщает Главный центр специального контроля, новое землетрясение произошло в 09:11 по Киевскому времени. Магнитуда землетрясения составила 5,4 по шкале Рихтера. "По классификации землетрясение относится к сильным", - отметили специалисты.

Мощное землетрясение в Турции 6 февраля: что известно

Ночью 6 февраля в пограничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Толчки были такой силы, что ощущались также в Египте, Ливане и Ираке. Затем последовали афтершоки, а днем произошло еще одно сильное землетрясение.

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На данный момент число погибших во время землетрясения в Турции и Сирии приближается к 5 тысячам.

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