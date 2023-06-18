В большинстве западных областей температура не поднимется выше +19°...+22°.

В воскресенье, 18 июня, в Украине ожидаются погодные контрасты. На западе страны пройдут дожди с грозами, из-за которых температура не поднимется выше +19°...+22°. Также осадки ожидаются на юге страны. А на остальной территории ожидается теплая и сухая погода с обилием солнца, а также местами жара до +28°...+30°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины повсеместно ожидаются дожди, местами в сопровождении гроз. Столбики термометров покажут +19°...+22°, лишь в Хмельницкой области воздух прогреется до +26°.

Жителей севера Украины ждет очень теплая погода с небольшой облачностью. Осадков не ожидается. Температура в течение дня будет около +27°...+28°.

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На востоке Украины сегодня будет практически безоблачно. Здесь воздух прогреется до +26°...+27°, без осадков.

В центральной части Украины будет немного облачно, а температура поднимется до жарких +27°...+30°.

На юге Украины тепло распределится неравномерно. В Крыму пойдут дожди, которые снизят температуру до +23°. Также осадки ожидаются в Херсонской области, однако на материковой части воздух прогреется до +27°...+29°.

Приметы 18 июня

18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.

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