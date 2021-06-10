Сегодня, 10 июня, в Украине ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области днем 10 июня гроза", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.
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По данным Укргидрометцентра, днем в Украине умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с.
Температура днем 20-25°. В Карпатах днем 12-17°.
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