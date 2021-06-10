Ожидаются грозы, местами шквалы и град.

Сегодня, 10 июня, в Украине ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области днем 10 июня гроза", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

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По данным Укргидрометцентра, днем в Украине умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

Температура днем 20-25°. В Карпатах днем 12-17°.

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Автор: Екатерина Лиманская