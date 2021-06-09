Осадки ожидаются во всех областях.

В четверг, 10 июня, по всей Украине пройдут ливни, местами - с грозами. Лишь в Одесской и Волынской областях ожидаются небольшие дождики. Температура днем составит +21°...+25°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве - переменная облачность, ливень. Температура воздуха ночью +15°, днем +22°.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +22°, ливень.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг - переменна облачность, ночью +13°, днем +24°, ливень.

В Тернополе 10 июня ночью будет +13°, днем +23°, переменная облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +22°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +13°...+21°, ливень.

В Житомире в четверг будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Черкассах - переменная облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +24°, ливень.

В Полтаве завтра температура воздуха +14°...+24°, ливень.

В Одессе 10 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.

В Херсоне в четверг ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха +13°...+23°, переменная облачность, ливень.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +24°, гроза.

В Симферополе в четверг будет +12°...+22°, гроза.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +13°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +13°, днем +24°.

Народные приметы на 10 июня

10 июня - Никиты Тихого, Евтихия. Если этот день тихий и безветренный, то будет богатый урожай.

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Автор: Екатерина Лиманская