В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться жаркая погода, а затем атмосферный фронт принесет дожди.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, сегодня, 16 августа, в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +28...+32 градуса.
Во вторник-среду жара удержится и усилится, говорит синоптик. Но, по ее данным, в западных областях иная воздушная масса снизит температуру воздуха до +23...+28 градусов.
"Более масштабное ослабление жары приходится, по предварительным прогнозам, на 19 августа, как раз на Спас. Дожди принесет атмосферный фронт вечером 18 августа и ночью 19 августа", - предупредила она.
Погода в Украине 16 августа
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Тернополе 16 августа ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +29°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, ливень.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +19°...+30°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.
В Одессе 16 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +27°.
В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +16°, днем +28°.
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