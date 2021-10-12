Во вторник, 12 октября, в Киеве весь день будет пасмурная погода, а небо практически всегда затянуто облаками.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня воздух максимально прогреется до +15°, осадки не ожидаются.

Ветер юго-восточного и южного направлений будет дуть со скоростью 1,9 - 2,1 м/с.

Атмосферное давление - пониженное, 744-747 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 12 октября

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +2°, днем +10°.

В Луцке - пасмурно, сплошной дождь, ночью +1°, днем +11°, ливень.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью 0°, днем +9°.

В Тернополе 12 октября ночью будет 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +10°, ливень.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°.

В Виннице сегодня будет +2°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +3°, днем +12°, пасмурно.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+16°.

В Одессе 12 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет немного облачно, ночью +8°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +9°...+19°.

В Краматорске сегодня будет немного облачно, температура ночью +7°, днем +18°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская