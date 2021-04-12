Завтра в Украине начнутся дожди / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 13 апреля, в Украине начнутся дожди и постепенное похолодание. Холоднее всего будет в Одессе и во Львове - здесь температура не поднимется выше +11°. Осадки накроют Львовщину, часть центральных и северных областей.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеСиноптик назвала регионы Украины, которые накроет серьезное похолодание и снег

  • В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +7°, днем +13°.
  • Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью +2°, днем +11°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°.
  • В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +19°.
  • В Тернополе 13 апреля ночью будет +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью +3°, днем +18°.
  • В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +6°, днем +19°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, +7°...+17°.
  • В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
  • В Черкассах - облачно, ночью +6°, днем +12°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Полтаве завтра дождь, температура воздуха +6°...+14°.
  • В Одессе 13 апреля - облачно, температура ночью +6°, днем +11°.
  • В Херсоне во вторник ночью +5°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Сумах завтра дождь, температура воздуха +7°...+16°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью +7°, днем +16°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +13°.
  • В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, +4°...+12°.
  • В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью +7°, днем +15°. 
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью +8°, днем +17°.
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 13 апреля

13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак