Снижение температуры затронет западные области.

Во вторник, 13 апреля, в Украине начнутся дожди и постепенное похолодание. Холоднее всего будет в Одессе и во Львове - здесь температура не поднимется выше +11°. Осадки накроют Львовщину, часть центральных и северных областей.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +7°, днем +13°.

Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью +2°, днем +11°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°.

В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +19°.

В Тернополе 13 апреля ночью будет +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью +3°, днем +18°.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +6°, днем +19°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +7°...+17°.

В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

В Черкассах - облачно, ночью +6°, днем +12°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +4°, днем +14°.

В Полтаве завтра дождь, температура воздуха +6°...+14°.

В Одессе 13 апреля - облачно, температура ночью +6°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью +5°, днем +15°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Запорожье - дождь, температура ночью +4°, днем +14°.

В Сумах завтра дождь, температура воздуха +7°...+16°.

В Харькове - облачно, температура ночью +7°, днем +16°.

В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +13°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, +4°...+12°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью +7°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +8°, днем +17°.

Народные приметы 13 апреля

13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.

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Автор: Елена Пилипчак