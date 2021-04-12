Завтра в Украине начнутся дожди / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 13 апреля, в Украине начнутся дожди и постепенное похолодание. Холоднее всего будет в Одессе и во Львове - здесь температура не поднимется выше +11°. Осадки накроют Львовщину, часть центральных и северных областей.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Читайте такжеСиноптик назвала регионы Украины, которые накроет серьезное похолодание и снег
- В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +7°, днем +13°.
- Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью +2°, днем +11°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°.
- В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +19°.
- В Тернополе 13 апреля ночью будет +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью +3°, днем +18°.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +6°, днем +19°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +7°...+17°.
- В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Черкассах - облачно, ночью +6°, днем +12°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Полтаве завтра дождь, температура воздуха +6°...+14°.
- В Одессе 13 апреля - облачно, температура ночью +6°, днем +11°.
- В Херсоне во вторник ночью +5°, днем +15°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Сумах завтра дождь, температура воздуха +7°...+16°.
- В Харькове - облачно, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +13°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, дождь, +4°...+12°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью +7°, днем +15°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью +8°, днем +17°.
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 13 апреля
13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- На Карибских островах извергается один из смертоносных вулканов (фото, видео)
- В Карпаты идет весна: в горах потеплело до +1° (фото)
- На США налетели торнадо, 50 тысяч человек остались без электричества (видео)
- Дожди будут лить четыре дня подряд: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)
- Десятки разрушенных домов: в Австралии бушевал тропический циклон (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram