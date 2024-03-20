21 марта погода в Украине улучшится / фото Mariya / Pixabay

С четверга, 21 марта, погода в Украине начнет стабилизироваться. Осадков станет меньше. Дожди ожидаются только в центральной части и местами на Прикарпатье. Температура в ряде областей повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +10°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +8°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
  • В Тернополе 21 марта ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +3°...+8°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью +3° днем +9°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+10°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +8°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, легкий дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°.
  • В Одессе 21 марта - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +5°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
  • В Днепре температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет пасмурно, +2°...+6°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +9°.
21 марта погода в Украине начнет стабилизироваться / фото УНИАН

Приметы погоды 21 марта

Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

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