Из-за непогоды не состоялись Праздник хлеба, открытие выставки "Аллея мастеров" и международные соревнования по спидвею.

Погода решила подпортить День Независимости жителям Ривне и области - 24 августа на регион обрушились мощные ливни.

Об этом сообщили в пресс-службе "Ривнеоблэнерго".

Из-за непогоды 12 населенных пунктов в Здолбуновском и Острожском районах остались без света. В целом отключение затронуло 2358 пользователей.

Компания снарядила для устранения неполадок 8 бригад рабочих.

Кроме того, сообщается о проблемах с энергообеспечением в Дубенском и Радивиловском районах.

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В своем Facebook мэр Ривне Александр Третяк сообщил, что из-за непогоды в областном центре отменили часть запланированных мероприятий - Праздник хлеба и открытие выставки "Аллея мастеров".

Кроме того, не работает летняя сцена и пришлось перенести на следующий день международные соревнования по спидвею "Кубок Независимости Украины и Кубок городского председателя Ровно".

Из-за подтоплений в районе льнокомбината и автотранспортного техникума временно не ходили троллейбусы маршрутов 4а и 9а, отметили в "Ривнеэлектроавтотранс".

Впрочем, даже вопреки непогоде в центре Ривне состоялось праздничное шествие с 30-и метровым флагом и чествование участников АТО и ООС, погибших на Донбассе.

Напомним, несколько дней назад на Днепр обрушился ливень с градом, из-за этого оказались подтоплены улицы, произошел сбой в движении транспорта.

Автор: Станислав Кожемякин