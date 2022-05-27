По прогнозу Натальи Диденко, повышения температура стоит ждать уже в конце следующей недели.

В Украине на следующей неделе ожидается стремительное повышение температуры, столбики термометров будут показывать до 30 градусов жары.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Следующий уик-энд раскрутит температуру воздуха в Украине соответственно сезонному дебюту - ожидается скачок градусов к жаре, до +25...+30", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, завтра же во многих областях Украины ожидаются дожди.

"Дожди 28-го мая предусматриваются - ночью на Западе и Севере, утром в Карпатах, на Киевщине, Черниговщине, завтра днем Украина будет, как будто в дождливом венчике - Волынь, Ривненская, Львовская область, Карпаты все, Житомирщина, Черниговщина, Сумщина, Луганская и Донецкая области, Южная часть Украины", - рассказала она.

По словам синоптика, температура воздуха 28 мая самой высокой ожидается в южной части Украины, +24...+29 градусов. В восточных областях будет +22...+26 градусов, в центральных областях ожидается +20...+25 градусов, а в западных и северных областях воздух будет свежее, +17...+23 градуса.

Напомним, в Украине на три дня объявили чрезвычайную пожарную опасность.

Вас также могут заинтересовать новости: