В пятницу, 13 октября, погода в Киеве будет довольно солнечной и теплой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров снизятся до +12°...+13°, ожидается небольшой дождь. Днем воздух в столице прогреется до +18°, будет сухо и практически безоблачно.
Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, его скорость не превысит 1,9 - 2,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 13 октября - перед выходными в Украине задождит
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +17°, легкий дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +17°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +16°.
В Тернополе 13 октября ночью будет +12°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, легкий дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +19°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, дождь.
В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +17°,облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+16°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+15°, дождь.
В Одессе 13 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +19°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+15°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°, легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +5°...+18°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.