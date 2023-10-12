Ночью в столице вероятен небольшой дождь.

В пятницу, 13 октября, погода в Киеве будет довольно солнечной и теплой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров снизятся до +12°...+13°, ожидается небольшой дождь. Днем воздух в столице прогреется до +18°, будет сухо и практически безоблачно.

Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, его скорость не превысит 1,9 - 2,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 13 октября - перед выходными в Украине задождит

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +17°, легкий дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +17°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +16°.

В Тернополе 13 октября ночью будет +12°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +19°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +17°,облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+16°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+15°, дождь.

В Одессе 13 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +5°...+18°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.

Вас также могут заинтересовать новости: