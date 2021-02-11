Пятый день непогоды во Львове: в городе прогнозируют выпадение месячной нормы снега (фоторепортаж, видео)

12:39, 11 февраля 2021
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Львов заметает снегом.

Снегопады, ледяной дождь и гололедица продолжат испытывать Украину. Уже в субботу, предупреждают синоптики, ударит мороз, местами до -23°. А сейчас снова мощные метели бушуют на севере и западе страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Львов еще не оправился от предыдущего снегопада. Пятый день подряд с небольшими перерывами на Львовщине падает снег. Только этой ночью выпало более 10 сантиметров. Настоящую проблему для коммунальщиков и горожан обещают именно сегодня, поскольку по худшим прогнозам должна выпасть месячная норма снега.

Снежить начало еще накануне вечером, осадки мокрые, местами - ветер и метель. Общественный транспорт курсирует, снегоуборочная техника работает.

Накануне в городе заседал штаб по ликвидации непогоды и там предупредили, что руководителей районов, которые будут плохо очищать город от снега, могут уволить. В целом, коммунальщики работают очень интенсивно, но с такими обильными осадками удается справиться не сразу, поэтому людей призывают по возможности не выезжать на собственном транспорте сегодня в город. А если кто-то выехал, то подбирать на остановках пассажиров, которые ждут общественный транспорт. Из-за подобных снегопадов могут быть перебои в курсировании общественного транспорта.

Также в город ограничили въезд грузовиков за исключением транспорта с продуктами питания. Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия сохранятся в ближайшие несколько дней. 

Видео: Igor Zinkevych

На Ривненщине снег идет с вечера. На дорогах работают не только коммунальщики - привлекли и военных, которые чистят тротуары и вытаскивают машины. Все школы в Ривно перевели на дистанционное обучение. Так же и в 30 общинах области.

На несколько дней прогнозируют метели, гололед, сильный снег. Циклон будет бурлить и над трассой Киев-Чоп, поэтому водителям советуют без особой надобности в дальнюю дорогу не выезжать. В Ривно попросили по возможности работать из дома. Такая погода продержится до выходных. 

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Автор: Елена Пилипчак

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