В Украине ударит 25-градусный мороз, несколько областей продолжит засыпать снегом (карта)
Практически по всей стране ожидается переменная облачность.
В четверг, 18 февраля, практически по всей стране будет наблюдаться переменная облачность. Снегопады ожидаются только в южных и восточных областях, а также в Черкассах и Полтаве. На остальной территории - без осадков. Ночью на севере температура опустится до -25°. Днем будет колебаться в пределах -10°...-2°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
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- В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -22°, днем -10°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -25°, днем -10°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -5°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью -17°, днем -8°.
- В Ривне в четверг ожидается облачность с прояснениями, ночью -20°, днем -10°.
- В Тернополе 18 февраля ночью будет -20°, днем -7°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра также переменная облачность, ночью -21°, днем -7°.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -17°, днем -2°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -19°, днем -2°.
- В Виннице завтра переменная облачность, -22°...-7°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью -21°, днем -9°.
- В Черкассах - переменная облачность, снег, ночью -24°, днем -9°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -20°, днем -6°.
- В Полтаве завтра снежно, температура воздуха -20°...-7°.
- В Одессе 18 февраля - облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -13°, днем 0°.
- В Херсоне в четверг ночью -14°, днем -1°, снегопад.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, снег, ночью -14°, днем -2°.
- В Запорожье - снег, температура ночью -13°, днем -3°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -23°...-10°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -6°.
- В Днепре - снежно, температура ночью -16°, днем -4°.
- В Симферополе в четверг будет дождь, -11°...0°.
- В Краматорске - облачно, температура ночью -16°, днем -4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -15°, днем -4°.
Народные приметы 18 февраля
18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. завтра животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
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