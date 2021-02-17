В Украине ударит 25-градусный мороз, несколько областей продолжит засыпать снегом (карта)

16:30, 17 февраля 2021
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Практически по всей стране ожидается переменная облачность.

Снег продолжит засыпать Украину / Фото REUTERS
Снег продолжит засыпать Украину / Фото REUTERS

В четверг, 18 февраля, практически по всей стране будет наблюдаться переменная облачность. Снегопады ожидаются только в южных и восточных областях, а также в Черкассах и Полтаве. На остальной территории - без осадков. Ночью на севере температура опустится до -25°. Днем будет колебаться в пределах -10°...-2°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

"Украину накроет новая мощная порция холода": синоптик предупредила о новом ударе непогоды

  • В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -22°, днем -10°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -25°, днем -10°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -5°.
  • В Луцке - переменная облачность, ночью -17°, днем -8°.
  • В Ривне в четверг ожидается облачность с прояснениями, ночью -20°, днем -10°.
  • В Тернополе 18 февраля ночью будет -20°, днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра также переменная облачность, ночью -21°, днем -7°.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -17°, днем -2°.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -19°, днем -2°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, -22°...-7°.
  • В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью -21°, днем -9°.
  • В Черкассах - переменная облачность, снег, ночью -24°, днем -9°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -20°, днем -6°.
  • В Полтаве завтра снежно, температура воздуха -20°...-7°.
  • В Одессе 18 февраля - облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -13°, днем 0°.
  • В Херсоне в четверг ночью -14°, днем -1°, снегопад.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, снег, ночью -14°, днем -2°.
  • В Запорожье - снег, температура ночью -13°, днем -3°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -23°...-10°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -6°.
  • В Днепре - снежно, температура ночью -16°, днем -4°.
  • В Симферополе в четверг будет дождь, -11°...0°.
  • В Краматорске - облачно, температура ночью -16°, днем -4°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -15°, днем -4°.
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 18 февраля

18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. завтра животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

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Автор: Елена Пилипчак

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