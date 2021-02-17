"Украину накроет новая мощная порция холода": синоптик предупредила о новом ударе непогоды

15:29, 17 февраля 2021
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Перед оттепелью Украину накроют сильные морозы.

Украину ждут сильные морозы и местами - снегопады / Фото REUTERS
Украину ждут сильные морозы и местами - снегопады / Фото REUTERS

Завтра, 18 февраля, температура воздуха после минувшей ночи немного повысится, хотя все равно ожидается мороз.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Этой ночью Черкассы стали самым холодным городом Европы: температура упала до-29º (карта)

Ближайшей ночью в Украине ожидается -7°...-14°, на северо-востоке -15°...-22° Градусы, на юге и западе -3°...-9°, на Закарпатье около нуля.

Завтра днем в северных областях -7°...-14° градусов, на остальной территории -2°...-7° градусов, на юге -2°...+3°, На Закарпатье и в Крыму +1°...+5°.

Снегв четверг вероятен на западе, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве завтра осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем 18-го февраля температура воздуха будет примерно одинаковой -10°...-12°. Вечером похолодает до -16°...-18°. В ночь на пятницу возможно похолодание до -20°, а на окраинах столицы - еще ниже.

"В пятницу, 19 февраля Украину накроет новая мощная порция холода - столбики термометров будут опускаться местами до -24°...-29°. А вот с воскресенья-понедельника к нам придет оттепель и даже "плюсы", - заявила синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак

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