"Украину накроет новая мощная порция холода": синоптик предупредила о новом ударе непогоды
Перед оттепелью Украину накроют сильные морозы.
Завтра, 18 февраля, температура воздуха после минувшей ночи немного повысится, хотя все равно ожидается мороз.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Этой ночью Черкассы стали самым холодным городом Европы: температура упала до-29º (карта)
Ближайшей ночью в Украине ожидается -7°...-14°, на северо-востоке -15°...-22° Градусы, на юге и западе -3°...-9°, на Закарпатье около нуля.
Завтра днем в северных областях -7°...-14° градусов, на остальной территории -2°...-7° градусов, на юге -2°...+3°, На Закарпатье и в Крыму +1°...+5°.
Снегв четверг вероятен на западе, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории - без существенных осадков.
В Киеве завтра осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем 18-го февраля температура воздуха будет примерно одинаковой -10°...-12°. Вечером похолодает до -16°...-18°. В ночь на пятницу возможно похолодание до -20°, а на окраинах столицы - еще ниже.
"В пятницу, 19 февраля Украину накроет новая мощная порция холода - столбики термометров будут опускаться местами до -24°...-29°. А вот с воскресенья-понедельника к нам придет оттепель и даже "плюсы", - заявила синоптик.
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