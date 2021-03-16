Дожди продолжат заливать Украину: сухо будет только в четырех областях (карта)

16:30, 16 марта 2021
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Температура воздуха медленно пойдет на снижение.

Завтра практически всю Украину накроют осадки / Фото ua.depositphotos.com
Завтра практически всю Украину накроют осадки / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 17 марта, практически всю страну зальет дождями. Осадков не ожидается только на Киевщине, Черниговщине, Одесчине и в Запорожье. Температура в центре упадет до +5°, хотя на юге все еще будет держаться на уровне +12°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Завтра температура начнет снижаться, Украину накроют дожди и снег - синоптик

  • В Киеве - облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +5°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +7°.
  • Во Львове в среду ожидается дождь, ночью -2°, днем +3°.
  • В Луцке - ливень, ночью -1°, днем +2°.
  • В Ривне в среду - дождь, ночью -3°, днем +1°.
  • В Тернополе 17 марта ночью будет -1°, днем +2°, дождь.
  • В Хмельницком завтра ожидается дождь, ночью -1°, днем +4°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет дождь, ночью 0°, днем +3°.
  • В Черновцах в среду - дождь, ночью -1°, днем +3°.
  • В Виннице завтра ливень, -1°...+4°.
  • В Житомире в среду - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Черкассах - ливень, ночью 0°, днем +2°.
  • В Кропивницком - ливень, температура ночью 0°, днем +7°.
  • В Полтаве завтра ливень, температура воздуха 0°...+4°.
  • В Одессе 17 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.
  • В Херсоне в среду ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +12°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +12°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха -1°...+3°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +1°, днем +10°.
  • В Симферополе в среду ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, +1°...+9°.
  • В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +10°. 
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +7°.
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото УНИАН

Народные приметы 17 марта

17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.

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Автор: Елена Пилипчак

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