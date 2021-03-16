Дожди продолжат заливать Украину: сухо будет только в четырех областях (карта)
Температура воздуха медленно пойдет на снижение.
В среду, 17 марта, практически всю страну зальет дождями. Осадков не ожидается только на Киевщине, Черниговщине, Одесчине и в Запорожье. Температура в центре упадет до +5°, хотя на юге все еще будет держаться на уровне +12°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Завтра температура начнет снижаться, Украину накроют дожди и снег - синоптик
- В Киеве - облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +5°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +7°.
- Во Львове в среду ожидается дождь, ночью -2°, днем +3°.
- В Луцке - ливень, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне в среду - дождь, ночью -3°, днем +1°.
- В Тернополе 17 марта ночью будет -1°, днем +2°, дождь.
- В Хмельницком завтра ожидается дождь, ночью -1°, днем +4°.
- В Ивано-Франковске завтра будет дождь, ночью 0°, днем +3°.
- В Черновцах в среду - дождь, ночью -1°, днем +3°.
- В Виннице завтра ливень, -1°...+4°.
- В Житомире в среду - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Черкассах - ливень, ночью 0°, днем +2°.
- В Кропивницком - ливень, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Полтаве завтра ливень, температура воздуха 0°...+4°.
- В Одессе 17 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.
- В Херсоне в среду ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +12°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +12°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха -1°...+3°.
- В Харькове - дождь, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Симферополе в среду ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, +1°...+9°.
- В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +10°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +7°.
Народные приметы 17 марта
17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.
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Погода в Украине
- Винница+10°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+9°... -1°
- Запорожье+10°... +3°
- Ивано-Франковск+3°... 0°
- Киев+8°... -1°
- Кропивницкий+11°... +2°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+6°... 0°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+6°... -1°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+12°... +4°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+3°... 0°
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+5° / +8°
Влажность:78 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:07:19
Закат19:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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