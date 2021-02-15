Снегопады прекратятся и выглянет солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

16:30, 15 февраля 2021
22
Прослушать
Остановить

Но при этом ночью ударит сильный мороз.

Уже завтра снегопады прекратятся / Фото ua.depositphotos.com
Уже завтра снегопады прекратятся / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 16 февраля, снегопады по всей Украине прекратятся и практически во всех областях покажется солнце. Температура ночью упадет до -23°, а днем до -7°...-14°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине

  • В Киеве будет солнечно, температура воздуха ночью -19°, днем -11°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -19°, днем -13°.
  • Во Львове в вторник будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -5°.
  • В Ривне в вторник ожидается переменная облачность, снег, ночью -13°, днем -7°.
  • В Тернополе 16 февраля ночью будет -15°, днем -7°, переменная облачность.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -8°.
  • В Ивано-Франковске завтра также переменная облачность, ночью -14°, днем -5°.
  • В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -14°, днем -5°.
  • В Виннице завтра малооблачно, -18°...-9°.
  • В Житомире во вторник - переменная облачность, температура ночью -16°, днем -10°.
  • В Черкассах - малооблачно, ночью -23°, днем -14°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -12°.
  • В Полтаве завтра солнце, температура воздуха -20°...-12°.
  • В Одессе 16 февраля - солнечно, температура ночью -13°, днем -7°.
  • В Херсоне во вторник ночью -13°, днем -5°, солнечно.
  • В Николаеве завтра будет солнечно, ночью -15°, днем -7°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.
  • В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -23°...-14°.
  • В Харькове - ясно, температура ночью -19°, днем -10°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -8°.
  • В Симферополе во вторник будет малооблачно, -15°...-6°.
  • В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью -16°, днем -7°. 
  • В Северодонецке практически безоблачно, температура ночью -15°, днем -7°.
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 16 февраля

16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодазимапрогноз погодыпогода в Одессепогода в Киевепогода в Украинепогода во Львовепрогноз погоды в Украинепогода на завтразима в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
91 %
759 мм
2.5 м/с
61 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь