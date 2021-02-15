Снегопады прекратятся и выглянет солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Но при этом ночью ударит сильный мороз.

Уже завтра снегопады прекратятся / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 16 февраля, снегопады по всей Украине прекратятся и практически во всех областях покажется солнце. Температура ночью упадет до -23°, а днем до -7°...-14°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве будет солнечно, температура воздуха ночью -19°, днем -11°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -19°, днем -13°.

Во Львове в вторник будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -5°.

В Ривне в вторник ожидается переменная облачность, снег, ночью -13°, днем -7°.

В Тернополе 16 февраля ночью будет -15°, днем -7°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -8°.

В Ивано-Франковске завтра также переменная облачность, ночью -14°, днем -5°.

В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -14°, днем -5°.

В Виннице завтра малооблачно, -18°...-9°.

В Житомире во вторник - переменная облачность, температура ночью -16°, днем -10°.

В Черкассах - малооблачно, ночью -23°, днем -14°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -12°.

В Полтаве завтра солнце, температура воздуха -20°...-12°.

В Одессе 16 февраля - солнечно, температура ночью -13°, днем -7°.

В Херсоне во вторник ночью -13°, днем -5°, солнечно.

В Николаеве завтра будет солнечно, ночью -15°, днем -7°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.

В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -23°...-14°.

В Харькове - ясно, температура ночью -19°, днем -10°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -8°.

В Симферополе во вторник будет малооблачно, -15°...-6°.

В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью -16°, днем -7°.

В Северодонецке практически безоблачно, температура ночью -15°, днем -7°.

Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 16 февраля

16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

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