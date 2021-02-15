Снегопады прекратятся и выглянет солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Но при этом ночью ударит сильный мороз.
Во вторник, 16 февраля, снегопады по всей Украине прекратятся и практически во всех областях покажется солнце. Температура ночью упадет до -23°, а днем до -7°...-14°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине
- В Киеве будет солнечно, температура воздуха ночью -19°, днем -11°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -19°, днем -13°.
- Во Львове в вторник будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -5°.
- В Ривне в вторник ожидается переменная облачность, снег, ночью -13°, днем -7°.
- В Тернополе 16 февраля ночью будет -15°, днем -7°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -8°.
- В Ивано-Франковске завтра также переменная облачность, ночью -14°, днем -5°.
- В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -14°, днем -5°.
- В Виннице завтра малооблачно, -18°...-9°.
- В Житомире во вторник - переменная облачность, температура ночью -16°, днем -10°.
- В Черкассах - малооблачно, ночью -23°, днем -14°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -12°.
- В Полтаве завтра солнце, температура воздуха -20°...-12°.
- В Одессе 16 февраля - солнечно, температура ночью -13°, днем -7°.
- В Херсоне во вторник ночью -13°, днем -5°, солнечно.
- В Николаеве завтра будет солнечно, ночью -15°, днем -7°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.
- В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -23°...-14°.
- В Харькове - ясно, температура ночью -19°, днем -10°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -8°.
- В Симферополе во вторник будет малооблачно, -15°...-6°.
- В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью -16°, днем -7°.
- В Северодонецке практически безоблачно, температура ночью -15°, днем -7°.
Народные приметы 16 февраля
16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -18°
- Днепр-5°... -16°
- Донецк-5°... -14°
- Житомир-5°... -20°
- Запорожье-5°... -13°
- Ивано-Франковск-3°... -15°
- Киев-6°... -18°
- Кропивницкий-4°... -16°
- Луганск-5°... -14°
- Луцк-4°... -16°
- Львов-3°... -14°
- Николаев-1°... -11°
- Одесса-1°... -11°
- Полтава-7°... -18°
- Ровно-6°... -18°
- Симферополь-5°... -12°
- Сумы-9°... -23°
- Тернополь-4°... -19°
- Харьков-7°... -16°
- Херсон-1°... -9°
- Хмельницкий-5°... -18°
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