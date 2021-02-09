Мороз временно отступит: завтра несколько областей Украины начнут заливать дожди (карта)

16:30, 9 февраля 2021
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Снег постепенно начнет таять, но в нескольких областях, все же, продержится холод.

Украину начнет заливать дождями / Фото ua.depositphotos.com
Украину начнет заливать дождями / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 10 февраля, Украину все больше начнет заливать дождями. Снег ожидается только в центре, западных и северных областях. Температура днем ожидается в пределах от -7° до +12°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды до 14 февраля: прогноз по областям

  • В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -11°, днем -4°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, снег, температура воздуха ночью -14°, днем -7°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -4°, днем -1°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, снег, ночью -6°, днем -3°.
  • В Ривне в среду облачно с прояснениями, ожидается снег, ночью -7°, днем -5°.
  • В Тернополе 10 февраля ночью будет -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -3°.
  • В Ивано-Франковске завтра снег, переменная облачность, ночью -3°, днем -1°.
  • В Черновцах в среду облачно с прояснениями, снег, ночью -2°, днем 0°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -7°...-2°.
  • В Житомире в среду - снег, температура ночью -9°, днем -5°.
  • В Черкассах - снежно, ночью -10°, днем 0°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -6°, днем +4°.
  • В Полтаве завтра возможен снег с дождем, температура воздуха -7°...+2°.
  • В Одессе 10 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.
  • В Херсоне в среду ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью -3°, днем +6°.
  • В Сумах завтра снег, температура воздуха -11°...-3°.
  • В Харькове - снег с дождем, температура ночью -4°, днем +2°.
  • В Днепре - дождь, температура ночью -4°, днем +5°, дождь.
  • В Симферополе в среду будет ливень, +6°...+12°.
  • В Краматорске - дождь, температура ночью -1°, днем +5°. 
  • В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -1°, днем +5°.
Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 10 февраля

10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

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Автор: Елена Пилипчак

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