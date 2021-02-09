Мороз временно отступит: завтра несколько областей Украины начнут заливать дожди (карта)

Снег постепенно начнет таять, но в нескольких областях, все же, продержится холод.

Украину начнет заливать дождями / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 10 февраля, Украину все больше начнет заливать дождями. Снег ожидается только в центре, западных и северных областях. Температура днем ожидается в пределах от -7° до +12°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Читайте также Украинцев предупреждают об ухудшении погоды до 14 февраля: прогноз по областям

В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -11°, днем -4°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, снег, температура воздуха ночью -14°, днем -7°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -4°, днем -1°.

В Луцке - облачно с прояснениями, снег, ночью -6°, днем -3°.

В Ривне в среду облачно с прояснениями, ожидается снег, ночью -7°, днем -5°.

В Тернополе 10 февраля ночью будет -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -3°.

В Ивано-Франковске завтра снег, переменная облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Черновцах в среду облачно с прояснениями, снег, ночью -2°, днем 0°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -7°...-2°.

В Житомире в среду - снег, температура ночью -9°, днем -5°.

В Черкассах - снежно, ночью -10°, днем 0°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -6°, днем +4°.

В Полтаве завтра возможен снег с дождем, температура воздуха -7°...+2°.

В Одессе 10 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Запорожье - дождь, температура ночью -3°, днем +6°.

В Сумах завтра снег, температура воздуха -11°...-3°.

В Харькове - снег с дождем, температура ночью -4°, днем +2°.

В Днепре - дождь, температура ночью -4°, днем +5°, дождь.

В Симферополе в среду будет ливень, +6°...+12°.

В Краматорске - дождь, температура ночью -1°, днем +5°.

В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -1°, днем +5°.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 10 февраля

10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: