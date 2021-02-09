Мороз временно отступит: завтра несколько областей Украины начнут заливать дожди (карта)
Снег постепенно начнет таять, но в нескольких областях, все же, продержится холод.
В среду, 10 февраля, Украину все больше начнет заливать дождями. Снег ожидается только в центре, западных и северных областях. Температура днем ожидается в пределах от -7° до +12°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды до 14 февраля: прогноз по областям
- В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -11°, днем -4°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, снег, температура воздуха ночью -14°, днем -7°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -4°, днем -1°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, снег, ночью -6°, днем -3°.
- В Ривне в среду облачно с прояснениями, ожидается снег, ночью -7°, днем -5°.
- В Тернополе 10 февраля ночью будет -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске завтра снег, переменная облачность, ночью -3°, днем -1°.
- В Черновцах в среду облачно с прояснениями, снег, ночью -2°, днем 0°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -7°...-2°.
- В Житомире в среду - снег, температура ночью -9°, днем -5°.
- В Черкассах - снежно, ночью -10°, днем 0°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -6°, днем +4°.
- В Полтаве завтра возможен снег с дождем, температура воздуха -7°...+2°.
- В Одессе 10 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Херсоне в среду ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью -3°, днем +6°.
- В Сумах завтра снег, температура воздуха -11°...-3°.
- В Харькове - снег с дождем, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Днепре - дождь, температура ночью -4°, днем +5°, дождь.
- В Симферополе в среду будет ливень, +6°...+12°.
- В Краматорске - дождь, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -1°, днем +5°.
Народные приметы 10 февраля
10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр+1°... -7°
- Донецк+2°... -5°
- Житомир-4°... -14°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-3°... -9°
- Кропивницкий+2°... -6°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк-5°... -12°
- Львов-2°... -7°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+8°... +2°
- Полтава-1°... -8°
- Ровно-6°... -12°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы-6°... -9°
- Тернополь-4°... -7°
- Харьков-3°... -6°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий-3°... -7°
- Черкассы0°... -8°
- Чернигов-6°... -12°
- Черновцы+1°... -3°
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