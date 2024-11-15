Снежный покров, который образовался в некоторых регионах Украины пока не имеет шансов закрепиться, говорит Наталья Птуха.

В пятницу, 15 ноября, в большинстве областей Украины усилятся осадки в виде мокрого снега. Об этом в эфире Громадського радио рассказала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она отметила, что вчера, 14 ноября, мокрый снег выпал в нескольких регионах. Немного больше, чем ожидалось, его было в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сегодня же мокрый снег ожидается и в других регионах страны, кроме Юга – там кое-где прогнозируют небольшой дождь.

Поскольку мокрый снег – это смешанная фаза осадков, на украинских дорогах может появиться гололедица. Особенно осторожными надо быть, когда температура воздуха опустится до 0°C градусов и ниже.

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"Температура от 3°C до -2°C прогнозируется на следующие несколько ночей. Однако на Закарпатье и в самих горах ночная температура воздуха прогнозируется несколько ниже – от 0°C до -6°C", – продолжила Птуха.

Днем 15 ноября температурные показатели по Украине будут достигать от 0°C до 5°C, за счет прохождения атмосферных фронтов. Немного теплее будет на Юге Украины – до 9°C.

В то же время на выходных и в понедельник ожидается повышение температурных показателей – от 4°C до 11°C днем.

"Это нам говорит о том, что снежный покров, который образовался в некоторых регионах Украины пока не имеет шансов закрепиться. А вот со среды, 20 ноября, будет происходить существенная перестройка в синоптической картине над всей Европой. И это даст доступ циклонам все чаще появляться над территорией Украины", – пояснила пресс-секретарь Укргидрометцентра.

Уже во второй половине ноября ожидаются осадки. Это может быть снег, однако какой интенсивности осадков ждать и где именно – станет известно на следующей неделе.

Погода в Украине на 15 ноября

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 15 ноября, в Украине будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга, местами прогнозируется гололедица. Ветер – преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет от 3° тепла до 2° мороза, а днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°.

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