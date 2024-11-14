Согласно данным Укргидрометцентра, температура ночью будет от 3° тепла до 2° мороза.

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал свой прогноз погоды в Украине на пятницу, 15 ноября.

"Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с", - сказано в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, температура ночью будет от 3° тепла до 2° мороза, а днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°.

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15 ноября на Киевщине будет также облачно и прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь.

"Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что вскоре погода в Украине снова улучшится и станет теплее.

Она рассказала, что в ближайшие дни температура днем будет 0 - +5 градусов, а ночью похолодает и будет от +4 до -2 градусов. В то же время на Юге будет теплее. Там днем будет +3 - +9, а в Крыму воздух даже разогреется до +12 градусов.

Начало ноября было холоднее, чем обычно. Украинский гидрометеорологический центр отмечает, что изменение погоды произошло из-за перемещения холодного атмосферного фронта.

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