На выходных зима напомнит о себе: Украину заметет снегом, температура днем упадет до -11° (карта)
Ожидается резкое похолодание и снег.
В ближайшую субботу в Украине днем продолжит держаться легкий мороз до -4°. Снег ожидается только в западных и южных регионах. В воскресение похолодание усилится до дневных -11° и снег продвинется к центральным регионам. Сухо будет только на востоке и юге страны.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Непогода в Украине: спасатели предупреждают о сильных порывах ветра и гололедице (видео)
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -15°, днем -4°. В воскресенье в столице будет облачно, температура: -13°...-10°.
- Во Львове в субботу ночью -7°, днем -1°, облачно. В воскресенье ночью -7°, днем -4°, ожидается снег.
- В Луцке в субботу ночью -12°, днем -2°, переменная облачность. В воскресенье - снегопад, ночью -11°, днем -7°.
- В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха -14°...-4°. В воскресенье - снег, температура ночью -11°, днем -9°.
- В субботу в Одессе ожидается снегопад, температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье ожидается -3°...-2°, облачно.
- В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -5°. В воскресенье - погода практически без изменений, -12°...-10°.
- В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью -11°, днем -3°. В воскресенье будет облачно, температура составит -8°...-7°.
- В Симферополе в субботу - ливень, -3°...+4°. В воскресенье 0°...+3°, облачно.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -9°, днем -1°. В воскресенье выглянет солнце. Ночью ожидается -7°, днем -2°.
- В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -1°. В воскресенье ночью -9°, днем -6°, облачно с прояснениями.
- В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -1°. В воскресенье -10°...-6°, солнечно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет снежная погода, температура до -1°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, обещают сильный снегопад, температура ночью -1°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет сплошная облачность, сильный снегопад, ночью -6°, днем 0°. В воскресенье - облачно, ночью -6°, днем до -3°, снег продолжится.
В Трускавце в субботу будет также сильный снег, температура до 0°. В воскресенье температура днем упадет до -2°, а ночью упадет до -7°.
В Сваляве завтра пасмурно, +3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°, небольшой дождь.
В Затоке в субботу ожидается сильный снег с дождем, ночью -4°, днем +1°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура до 0°.
В Бердянске в субботу будет облачно, температура до -2°, в воскресенье - небольшая облачность, ночью -5°, а днем -2°.
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- Винница-2°... -9°
- Днепр-2°... -8°
- Донецк+5°... -9°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье0°... -7°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев-5°... -10°
- Кропивницкий-3°... -10°
- Луганск+6°... -7°
- Луцк-3°... -8°
- Львов0°... -5°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава-4°... -9°
- Ровно-5°... -10°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы-6°... -13°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков-2°... -9°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-1°... -8°
- Черкассы-5°... -16°
- Чернигов-7°... -11°
- Черновцы+2°... -3°