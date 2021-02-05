На выходных зима напомнит о себе: Украину заметет снегом, температура днем упадет до -11° (карта)

Ожидается резкое похолодание и снег.

На выходных в Украине ожидается настоящая зима / фото УНИАН

В ближайшую субботу в Украине днем продолжит держаться легкий мороз до -4°. Снег ожидается только в западных и южных регионах. В воскресение похолодание усилится до дневных -11° и снег продвинется к центральным регионам. Сухо будет только на востоке и юге страны.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -15°, днем -4°. В воскресенье в столице будет облачно, температура: -13°...-10°.

Во Львове в субботу ночью -7°, днем -1°, облачно. В воскресенье ночью -7°, днем -4°, ожидается снег.

В Луцке в субботу ночью -12°, днем -2°, переменная облачность. В воскресенье - снегопад, ночью -11°, днем -7°.

В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха -14°...-4°. В воскресенье - снег, температура ночью -11°, днем -9°.

В субботу в Одессе ожидается снегопад, температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье ожидается -3°...-2°, облачно.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -5°. В воскресенье - погода практически без изменений, -12°...-10°.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью -11°, днем -3°. В воскресенье будет облачно, температура составит -8°...-7°.

В Симферополе в субботу - ливень, -3°...+4°. В воскресенье 0°...+3°, облачно.

Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -9°, днем -1°. В воскресенье выглянет солнце. Ночью ожидается -7°, днем -2°.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -1°. В воскресенье ночью -9°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -1°. В воскресенье -10°...-6°, солнечно.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото УНИАН

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Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет снежная погода, температура до -1°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, обещают сильный снегопад, температура ночью -1°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет сплошная облачность, сильный снегопад, ночью -6°, днем 0°. В воскресенье - облачно, ночью -6°, днем до -3°, снег продолжится.

В Трускавце в субботу будет также сильный снег, температура до 0°. В воскресенье температура днем упадет до -2°, а ночью упадет до -7°.

В Сваляве завтра пасмурно, +3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°, небольшой дождь.

В Затоке в субботу ожидается сильный снег с дождем, ночью -4°, днем +1°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура до 0°.

В Бердянске в субботу будет облачно, температура до -2°, в воскресенье - небольшая облачность, ночью -5°, а днем -2°.

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