Сегодня в Киеве температура упадет до -1°

08:30, 9 марта 2021
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Осадков не ожидается.

Сегодня в Киеве снова похолодает / Фото УНИАН
Сегодня в Киеве снова похолодает / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -8°, а днем термометры покажут -1°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня в Украину вернутся морозы, одну из областей накроет снегопад (карта)

Весь день будет облачно с прояснениями.

Скорость ветра днем составит 3,2 м/с.

Атмосферное давление 751 мм ртутного столба.

Народные приметы 9 марта

9 марта, если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.

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Автор: Елена Пилипчак

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