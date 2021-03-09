Сегодня в Киеве температура упадет до -1°
Осадков не ожидается.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -8°, а днем термометры покажут -1°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сегодня в Украину вернутся морозы, одну из областей накроет снегопад (карта)
Весь день будет облачно с прояснениями.
Скорость ветра днем составит 3,2 м/с.
Атмосферное давление 751 мм ртутного столба.
Народные приметы 9 марта
9 марта, если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.
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Погода в Украине
- Винница0°... -9°
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- Донецк+1°... -10°
- Житомир0°... -7°
- Запорожье0°... -8°
- Ивано-Франковск+3°... -6°
- Киев-1°... -8°
- Кропивницкий-1°... -8°
- Луганск+1°... -9°
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- Львов+1°... -6°
- Николаев+3°... -5°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно-2°... -7°
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- Сумы-4°... -10°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков-2°... -9°
- Херсон+4°... -6°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы-1°... -10°
- Чернигов-1°... -10°
- Черновцы+3°... -4°
+5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:+3° / +20°
Влажность:61 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:30
Закат18:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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