Завтра киевлян ждет солнечная погода с температурой до -1°

17:00, 21 декабря 2020
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В столице завтра без осадков.

Завтра киевлян порадует прекрасная солнечная погода / Фото ua.depositphotos.com
Завтра киевлян порадует прекрасная солнечная погода / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 22 декабря, в Киеве ожидается практически безоблачная погода. Столбики термометров опустятся до -1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -5°, а днем - поднимется максимум до -1°. Без осадков.

Ветер южного направления со скоростью до 2,7 м/с. 

Атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Народный прогноз на 22 декабря

22 декабря — Анны. По народным приметам на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Когда идет дождь — вся весна будет дождливой. Тихий и безветренный день — на урожай фруктов. Солнце ясное, лучистое — Новый год будет морозным; если прячется за тучами, а на деревьях виснет иней — под Новый год будет облачно, с оттепелью. Какая Анна до ночки, такая зима до весноньки. Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.

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Автор: Елена Пилипчак

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