Весь день в городе будет пасмурно и прохладно.

В пятницу, 16 апреля в столице ожидается облачность, возможен ливень.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +5°.

Практически весь день будет облачно и дождливо.

Ожидается ветер со скоростью до 1,2 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Народные приметы 16 апреля

16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим.

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Автор: Елена Пилипчак