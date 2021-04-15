Завтра в Киеве ожидается дождь / Фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 16 апреля в столице ожидается облачность, возможен ливень.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +5°.
Практически весь день будет облачно и дождливо.
Ожидается ветер со скоростью до 1,2 м/с.
Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Народные приметы 16 апреля
16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим.
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