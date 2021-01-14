Завтра в Киеве днем ударит мороз до -10°
Ночью температура опустится до -17°.
В пятницу, 15 января, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров опустятся до -10°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Украину накроют сильные снегопады, ночью температура резко упадет до -21° (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -17°, а днем поднимется максимум до -10°.
Ветер северо-западного направления со скоростью до 4,7 м/с.
Атмосферное давление - 740 мм рт. ст.
Народный прогноз на 15 января
В этот день на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор.
Серафим в переводе означает «жгучий», «пламенеющий», «зажигающий», «согревающий» - всю свою жизнь отдал Богу, посвятил молению за благодать людей.
15 января на полях иней - будет мокрый год.
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Мин./макс. температура:-2° / +11°
Влажность:75 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат17:10
Видимость:16 км
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