Завтра в Киеве днем ударит мороз до -10°

Ночью температура опустится до -17°.

Завтра в Киеве - сильный мороз / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 15 января, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров опустятся до -10°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -17°, а днем поднимется максимум до -10°.

Ветер северо-западного направления со скоростью до 4,7 м/с.

Атмосферное давление - 740 мм рт. ст.

Народный прогноз на 15 января

В этот день на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор.

Серафим в переводе означает «жгучий», «пламенеющий», «зажигающий», «согревающий» - всю свою жизнь отдал Богу, посвятил молению за благодать людей.

15 января на полях иней - будет мокрый год.

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