В Киеве сегодня ожидается пасмурная погода, температура не поднимется выше +1°

Дождей в столице не ожидается.

В Киеве сегодня - облачно / фото УНИАН

В понедельник, 30 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров поднимутся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -3°, а днем воздух прогреется максимум до +1°. Без осадков.

Ветер юго-западного направления со скоростью до 1,9 м/с.

Атмосферное давление - 753 мм рт. ст.

Народный прогноз на 30 ноября

30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Листья осоки падает "лицевой стороной" вверх — к студеной зиме, если "изнанкой" кверху — зима предполагается теплая. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

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