В Киеве сегодня ожидается пасмурная погода, температура не поднимется выше +1°
Дождей в столице не ожидается.
В понедельник, 30 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров поднимутся до +1°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Сегодня температура упадет до 0° и в Украину придут дожди, местами - со снегом (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -3°, а днем воздух прогреется максимум до +1°. Без осадков.
Ветер юго-западного направления со скоростью до 1,9 м/с.
Атмосферное давление - 753 мм рт. ст.
Народный прогноз на 30 ноября
30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Листья осоки падает "лицевой стороной" вверх — к студеной зиме, если "изнанкой" кверху — зима предполагается теплая. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.
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Погода в Украине
- Винница0°... -5°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+1°... -4°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев+1°... -3°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+1°... -4°
- Львов0°... -8°
- Николаев+6°... +3°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+5°... +3°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+2°... -5°
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+8 °
Мин./макс. температура:+4° / +19°
Влажность:80 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:79 %
Восход:07:09
Закат16:47
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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