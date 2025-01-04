В ближайшие дни Украину ожидают заморозки и гололедица.

В Украине нынешняя суббота и грядущее воскресенье станут самыми холодными "в ближайшем синоптическом будущем". Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на 5-е января ожидается -4-9 градусов. А в воскресенье днем максимально предполагается 0-2 градуса мороза, в южной части страны - 0-3 градуса тепла.

Диденко также предупредила о гололедице на дорогах.

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"Ветер с северо-западного перейдет на юго-западный и стихнет завтра до умеренного. Антициклон обусловит везде в Украине сухую погоду, только вечером в воскресенье на Закарпатье и в Карпатах будет выпадать снег", - прогнозирует синоптик.

А уже в начале новой недели в Украину вернется тепло:

"6-7 января в Украине начнется потепление, сначала до оттепели, потом до +4+10 градусов!".

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Как писал УНИАН, синоптик дал прогноз на февраль. По словам Владимира Деркача, первая декада февраля будет достаточно влажная - осадков будет не очень много, а вот туманы и морось станут частыми гостями. При этом температура будет держаться днем на небольшом "плюсе" или около нуля, а ночью следует ожидать "минус".

Также мы рассказывали, что в небе над Конотопом увидели необычное явление. Синоптики зафиксировали зимнюю радугу, которую иногда еще путают с гало.

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