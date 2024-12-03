Синоптики подвели итоги календарной осени в столице.

Нынешняя осень в Киеве заняла третье место среди самых теплых с 1881 года и повторила температурное значение прошлогодней осени. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным синоптиков, за сезон зафиксировали 11 температурных рекордов - все они были в сентябре.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха этой осенью в Киеве составила +11,4°. Это на 2,7°С выше средних многолетних значений.

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По словам синоптиков, все осенние месяцы были теплее, чем обычно, особенно сентябрь, который имел наибольшее положительное отклонение - 5,7°С.

Холоднее всего было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до -5,8 градусов. Теплее всего в Киеве было 1 сентября, когда после полудня температура достигла отметки +33°С.

Также этой осенью в Киеве выпало 135 мм осадков, что составляет 90% климатической нормы.

Ноябрь в Киеве - итоги месяца

В этом году в Киеве ноябрь оказался достаточно дождливым. Это подтверждают данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В частности, на проспекте Науки, 37 зафиксировали 51 мм осадков, что составляет 111% от климатической нормы.

Средняя температура воздуха в Киеве в ноябре была +2,7°С, что на 0,1°С выше нормы.

Самыми холодными днями стали 25 и 27 ноября, когда температура ночью опустилась до -5,8°С. Самые высокие температуры наблюдались 2 ноября, когда днем столбик термометра поднялся до +12,4°С.

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