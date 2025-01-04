Резкого потепления в конце месяца ожидать не стоит.

В феврале украинцев ожидает неустойчивая погода с попеременным то повышением, то понижением температуры. Такой прогноз "Телеграфу" озвучил народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Как отметил синоптик, первая декада февраля будет достаточно влажная - осадков будет не очень много, а вот туманы и морось станут частыми гостями. Температура будет держаться днем на небольшом "плюсе" или около нуля, а ночью следует ожидать "минус".

Во второй декаде температура по сравнению с предыдущим периодом будет снижаться, отметил синоптик.

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"Но середина этого отрезка удивит повышением температуры. Хоть и пройдут осадки в это время, но температура воздуха, в основном, будет плюсовая. Под конец декады снова ожидается снижение температуры, но не сильное, хотя "минус" будет появляться и днем", - говорит Деркач.

В третьей декаде будет в основном плюс, однако резкого повышения температуры не ожидается. Картину погоды также будет портить влажный и достаточно прохладный западный ветер. А вот осадки будут иметь более локальный характер, резюмировал синоптик.

По прогнозу Владимира Деркача, январь будет достаточно теплым, как для зимы, и значительных морозов ожидать не стоит. Столбики термометров не будут опускаться ниже 15°C.

В то же время с середины месяца прогнозируется усиление осадков.

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