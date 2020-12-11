Синоптик дал прогноз погоды на Новый год в Украине

По словам синоптика, начало 2021 года будет с небольшим "минусом"

Какая погода ждет украинцев на Новый год / фото ua.depositphotos.com

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что завершение первого месяца зимы в Украине будет с "плюсом".

Как рассказал он "Апострофу", 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля и дождь.

По словам Горбаня, начало 2021 года будет с небольшим "минусом". Так, с 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные - 5-6 ниже нуля.

Читайте также В Украину надвигаются ливни и потепление: прогноз погоды на сегодня (карта)Но уже 7 января, как прогнозирует синоптик, украинцев ждет потепление до +1 градуса.

Прогноз погоды на Новый год от Мартазиновой

Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Существенное похолодание может начаться лишь во второй половине января. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры", – сообщила она.

Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.