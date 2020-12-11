Синоптик дал прогноз погоды на Новый год в Украине
По словам синоптика, начало 2021 года будет с небольшим "минусом"
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что завершение первого месяца зимы в Украине будет с "плюсом".
Как рассказал он "Апострофу", 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля и дождь.
По словам Горбаня, начало 2021 года будет с небольшим "минусом". Так, с 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные - 5-6 ниже нуля.
В Украину надвигаются ливни и потепление: прогноз погоды на сегодня (карта)Но уже 7 января, как прогнозирует синоптик, украинцев ждет потепление до +1 градуса.
Прогноз погоды на Новый год от Мартазиновой
Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Существенное похолодание может начаться лишь во второй половине января. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры", – сообщила она.
Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.
- Винница+1°... -4°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... -1°
- Киев-1°... -5°
- Кропивницкий-1°... -3°
- Луганск0°... -5°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+4°... +2°
- Полтава0°... -5°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы0°... -7°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков0°... -6°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий+3°... -3°
- Черкассы-1°... -4°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы+4°... -1°