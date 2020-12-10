Синоптик дала прогноз на зимние праздники и рассказала, начнется ли в Украине похолодание
Похолодание может вернуться в Украину уже после зимних праздников.
Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Существенное похолодание может начаться лишь во второй половине января.
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, сообщает OBOZREVATEL.
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По ее словам, похолодание в Украину придет после 20 декабря, а также уже после Нового года.
"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – сообщила она.
Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.
"В последние годы выпадало очень незначительное количество осадков. Если выпадало, то один день в каждом месяце. Сейчас будет то же самое", – сказала она.
Прогноз погоды на Новый год от народного синоптика
Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, 21-22 декабря потеплеет, но 26 декабря столбики термометров вновь упадут до 7 градусов мороза. Завершение первого месяца зимы будет с "плюсом": 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.
Осадков в декабре будет немало - 6 декабря ожидается снег с дождем, 9 и 11 декабря выпадет снег, а 15 и 17 декабря вновь стоит ожидать дождей. Кроме того, снегопады пройдут 18, 19, 27 и 28 декабря, а вот в канун Нового года прогноз неутешительный: 30 декабря украинцев ждут дожди.
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