Синоптик дала прогноз на зимние праздники и рассказала, начнется ли в Украине похолодание

Похолодание может вернуться в Украину уже после зимних праздников.

На праздники украинцы останутся без снега / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Существенное похолодание может начаться лишь во второй половине января.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, сообщает OBOZREVATEL.

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По ее словам, похолодание в Украину придет после 20 декабря, а также уже после Нового года.

"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – сообщила она.

Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.

"В последние годы выпадало очень незначительное количество осадков. Если выпадало, то один день в каждом месяце. Сейчас будет то же самое", – сказала она.

Прогноз погоды на Новый год от народного синоптика

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, 21-22 декабря потеплеет, но 26 декабря столбики термометров вновь упадут до 7 градусов мороза. Завершение первого месяца зимы будет с "плюсом": 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.

Осадков в декабре будет немало - 6 декабря ожидается снег с дождем, 9 и 11 декабря выпадет снег, а 15 и 17 декабря вновь стоит ожидать дождей. Кроме того, снегопады пройдут 18, 19, 27 и 28 декабря, а вот в канун Нового года прогноз неутешительный: 30 декабря украинцев ждут дожди.