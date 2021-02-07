Засыплет снегом и заметет: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в понедельник

Ситуация усложнится гололедом на дорогах.

В большинстве областей Украины ожидается снег и метель / фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Синоптики, в частности, прогнозируют значительные осадки и гололед.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Читайте также Штормовой ветер, снег, гололед: на Украину надвигается непогодаТак, в большинстве областей пройдет снег, будут метели, а в западных, северных и центральных областях - значительный снег. На юге и в Карпатском регионе прогнозируется снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, днем на Закарпатье значительный дождь.

В то же время на дорогах будет гололедица.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью-10С°... - 15С°, на Черниговщине и Сумщине -17С°... - 22С°, днем -2С°... - 7С°, в северной части до-10С°; в южных областях и на Прикарпатье ночью -5С°...- 10С°, днем +1С°...+ 6С°; на Закарпатье и юге Одесской области ночью 0С°...+5С°, днем +7С°...+ 12С°.

В связи с осложнением погодных условий синоптики призывают водителей и пешеходов быть очень внимательными и осторожными, а также не покидать своих домов без острой необходимости.

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