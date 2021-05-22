Погода в Украине в воскресенье, 23 мая, будет теплой, но с большим количеством осадков. Особенно сильно будет заливать западные регионы. Зато на юге и востоке синоптики не прогнозируют осадков.
По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет именно в восточных и южных областях. Там столбики термометров покажут до +25 градусов днем.
Ясная погода на Западной Украине продержится совсем недолго и уже днем небо покроется облаками. Синоптики прогнозируют дождь, который может усилиться к вечеру. Температура воздуха составит +17...+19 градусов.
Читайте такжеСегодня в Украине потеплеет до +23°, часть областей накроют дожди (карта)
На Восточной Украине синоптики не прогнозируют осадков, хотя солнце иногда может прятаться за облаками. Столбики термометров там покажут + 23...+25 градусов.
В южных областях ясная погода будет наблюдаться в течение всего дня. В то же время спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Воздух там прогреется до +23...+25 градусов.
В части северных регионов синоптики прогнозируют облачную погоду и даже дожди. Температура воздуха составит +18...+20 градусов.
С утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается сильный дождь. Столбики термометров там покажут + 19...+ 21 градус.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 23 мая
- Ужгород - +16...+18
- Львов - +17...+19
- Ивано-Франковск – +17...+19
- Тернополь - +17...+19
- Черновцы - +17...+19
- Хмельницкий – +18...+20
- Луцк - +17...+19
- Ривне - + 17...+19
- Житомир - +17...+19
- Винница - +18...+20
- Одесса - + 23...+25
- Николаев - + 23...+25
- Херсон - + 23...+25
- Симферополь - + 23...+25
- Кропивницкий – +22...+24
- Черкассы - + 21...+23
- Чернигов - +18...+20
- Сумы - +19...+21
- Полтава - + 22...+24
- Днепр - + 23...+25
- Запорожье - + 22...+24
- Донецк - + 23...+25
- Луганск - + 23...+25
- Харьков - + 22...+24
- Киев - + 19...+21
Прогноз погоды в Украине: что известно
- Погода будет динамичной: синоптик дала прогноз до конца мая (видео)
- Каким будет лето в Украине: синоптик пообещал сильные бури и жару до + 35°
- Спасатели назвали области Украины, на которые завтра налетит штормовой ветер
- "Украина погрузится в солнце, сухую погоду и тепло": синоптик порадовала прогнозом на выходные
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram