В Киеве большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается сильный дождь.

Погода в Украине в воскресенье, 23 мая, будет теплой, но с большим количеством осадков. Особенно сильно будет заливать западные регионы. Зато на юге и востоке синоптики не прогнозируют осадков.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет именно в восточных и южных областях. Там столбики термометров покажут до +25 градусов днем.

Ясная погода на Западной Украине продержится совсем недолго и уже днем небо покроется облаками. Синоптики прогнозируют дождь, который может усилиться к вечеру. Температура воздуха составит +17...+19 градусов.

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На Восточной Украине синоптики не прогнозируют осадков, хотя солнце иногда может прятаться за облаками. Столбики термометров там покажут + 23...+25 градусов.

В южных областях ясная погода будет наблюдаться в течение всего дня. В то же время спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Воздух там прогреется до +23...+25 градусов.

В части северных регионов синоптики прогнозируют облачную погоду и даже дожди. Температура воздуха составит +18...+20 градусов.

С утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается сильный дождь. Столбики термометров там покажут + 19...+ 21 градус.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 23 мая

Ужгород - +16...+18

Львов - +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь - +17...+19

Черновцы - +17...+19

Хмельницкий – +18...+20

Луцк - +17...+19

Ривне - + 17...+19

Житомир - +17...+19

Винница - +18...+20

Одесса - + 23...+25

Николаев - + 23...+25

Херсон - + 23...+25

Симферополь - + 23...+25

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы - + 21...+23

Чернигов - +18...+20

Сумы - +19...+21

Полтава - + 22...+24

Днепр - + 23...+25

Запорожье - + 22...+24

Донецк - + 23...+25

Луганск - + 23...+25

Харьков - + 22...+24

Киев - + 19...+21

Прогноз погоды в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко