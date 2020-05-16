В Украине снова будет лить дождь и похолодает (карта)
В воскресенье, 17-го мая, очередной атмосферный фронт пройдет по территории Украины.
Погода в Украине в воскресенье, 17 мая будет прохладной и преимущественно дождливой. Лишь в восточных областях и Крыму ожидается солнечный день.
Теплее всего будет на Юге Украины, в частности в Одесской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Там столбики термометра поднимут до +18 ... +20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на выходные: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
В то же время на остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов.
"От Испании через север Италии, Хорватию, до Украины вытянулась влажная полоса", – предупредила украинский синоптик Наталья Диденко.
Ветер в воскресенье будет западного направления, умеренный, а вот 18-го мая изменится на северо-западный и усилится. В воскресенье в течение дня ожидается +14+18 градусов, на юге +18+22 градуса. Ячейка "свежей" погоды завтра окажется над Винниччиной и северными районами Одесской области - там всего +10+14 градусов.
По предварительным прогнозам, в районе 22-23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть некоторая вероятность заморозков.
В Киеве в воскресенье, 17 мая предполагается с периодическими дождями и умеренной температурой воздуха +16+18 градусов. Такой температурный уровень останется, преимущественно, всю следующую неделю.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +18...+20
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +16...+18
- Винница+16°... +5°
- Днепр+17°... +8°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+16°... +7°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+17°... +6°
- Кропивницкий+16°... +7°
- Луганск+15°... +6°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+19°... +8°
- Одесса+20°... +10°
- Полтава+16°... +9°
- Ровно+16°... +5°
- Симферополь+22°... +10°
- Сумы+16°... +8°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+15°... +8°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+17°... +5°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+17°... +7°
- Черновцы+16°... +7°