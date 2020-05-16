В Украине снова будет лить дождь и похолодает (карта)

17:59, 16 мая 2020
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В воскресенье, 17-го мая, очередной атмосферный фронт пройдет по территории Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 17 мая будет прохладной и преимущественно дождливой. Лишь в восточных областях и Крыму ожидается солнечный день.

Теплее всего будет на Юге Украины, в частности в Одесской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Там столбики термометра поднимут до +18 ... +20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на выходные: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

В то же время на остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов.

"От Испании через север Италии, Хорватию, до Украины вытянулась влажная полоса", – предупредила украинский синоптик Наталья Диденко.

Ветер в воскресенье будет западного направления, умеренный, а вот 18-го мая изменится на северо-западный и усилится. В воскресенье в течение дня ожидается +14+18 градусов, на юге +18+22 градуса. Ячейка "свежей" погоды завтра окажется над Винниччиной и северными районами Одесской области - там всего +10+14 градусов.

По предварительным прогнозам, в районе 22-23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть некоторая вероятность заморозков.

В Киеве в воскресенье, 17 мая предполагается с периодическими дождями и умеренной температурой воздуха +16+18 градусов. Такой температурный уровень останется, преимущественно, всю следующую неделю.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +18...+20

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +16...+18

Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая, от Укргидрометцентра

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