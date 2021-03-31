"Почти лето": синоптик спрогнозировала на 1 апреля неожиданно теплую погоду

Дожди пройдут в западных и местами в северных областях.

Завтра в Украине сильно потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 1 апреля, в большинстве областей Украины ожидается + 15°...+20°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Вдоль полосы Сумщина-Черкасчина-Полтавщина-Одесчина воздух будет немного свежее, но также тепло: +11°...+15°.

Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный.

Дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В западных областях появятся первые грозы.

"В Киеве завтра почти лето - ожидается днем +17°...+19°. Ветер с юго-запада. Пятница в столице ожидается дождливой", - говорит синоптик.

2 апреля холодный атмосферный принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться, сначала на западе и севере, а в выходные похолодает в большинстве областей Украины.

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