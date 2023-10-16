В некоторых регионах температура упадет ниже 0 градусов Цельсия.

На Украину надвигается холодная погода с дождями и даже мокрым снегом. В течение текущей недели температура ночью местами упадет ниже 0 градусов Цельсия, прогнозирует Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу, атмосферное давление повысится на этой неделе. В большинстве регионов будут фиксировать снижение температуры. До пятницы по всей стране в основном без осадков.

В то же время завтра, 17 октября, на востоке и северо-востоке страны, а также днем 19 октября на Закарпатье и в Карпатах возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

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"Температура ночью 2-8° тепла, местами, кроме юга, 0-2° мороза, в Карпатах до 4° мороза; днем 7-13° тепла, в южной части 12-18°. Дожди (в северной части с мокрым снегом), ночью 20 октября в южной и восточной частях, днем 21 октября на юге страны без существенных осадков", – говорится в сообщении.

В пятницу, 20 октября, в западных и северных областях ночью ожидается 2-8° тепла, днем 5-11° (в Карпатском регионе значительно теплее – 12-15°).

Погода в Украине - последние прогнозы

Синоптик Наталья Голеня рассказала, что грядущая неделя для украинцев начнется похолодание с дождями. Кое-где пройдет мокрый снег.

Уже сейчас в Карпатах погода почти зимняя. На горе Поп Иван Черногорский температура уже опустилась до -6 градусов Цельсия.

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