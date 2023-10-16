Немало снега засняли на Драгобрате и на горе Поп Иван.

Погода 16 октября на части Украины - в Карпатах, уже зимняя.

На горе Поп Иван Черногорский по состоянию на 8 утра понедельника был ощутимый мороз - температура составляла -6 градусов, идет речь на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста. Сообщение иллюстрировано фотографией, на которой видно, что на горе уже выпало немало снега.

"По состоянию на 08:00, 16:10.2023, на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 4 м/с...", - отмечается в сообщении.

В сети также опубликовали видео с украинских Карпат, на которых видно, что горы изрядно заснежило. В частности, размещен ролик с заснеженного Драгобрата.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в нашем государстве с 16 октября начнется холодина.

Позже синоптик Наталья Голеня рассказала, что новая неделя будет влажной. Эксперт отмечала, что местами ожидается мокрый снег. Она подчеркивала, что на высокогорье Карпат снег может быть намного раньше.

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