Атмосферный фронт обусловит значительное снижение температуры воздуха в ближайшие дни.

Неделя для украинцев начнется похолодание с дождями, поэтому стоит подготовиться к значительному снижению температуры и осадков.

Об этом заявила синоптик Наталья Голеня в интервью для NV. По ее прогнозу, грядущая неделя будет влажной. Кое-где пройдет мокрый снег.

"Мы будем иметь в понедельник снижение температуры, похолодание, где-то уже ближе к норме, которая в этот период. То есть максимальные температуры будут где-то в пределах 6-11, 12, на юге - до 15 градусов. Да, мы вернемся ближе к осени, с понедельника, но температурный фон будет близок к норме, как на эту пору. Днем температура около 10, ночью - 1-6, 2-7 тепла. Но не следует расслабляться, поскольку погода готовит нам еще дальнейшее снижение, и по сегодняшним расчетам оно скорее будет где-то на 20-22 октября, опять же с севера зайдет холодный воздух арктического происхождения и еще будет понижение температуры. Ночью уже до плюс-минусов, то есть +3-3 градуса, а дневная температура также будет 1-7 тепла, разве что на юге до 10", - отметила синоптик.

Видео дня

По прогнозу эксперта, в понедельник над страной будет проходить атмосферный фронт, поэтому ожидаются дожди. 17-18 октября на север, восток, центр ждет новая порция более прохладного воздуха, опять же можно ожидать дождей. 20-21 октября атмосферный фронт обусловит дожди, а, возможно, выше 21-22 в северных, центральных и восточных областях местами и с мокрым снегом.

"Но нельзя сказать, что это аномалия, уже последняя декада октября, это почти обычное явление, достаточно времени, что в Украине мы уже ожидаем снег. А на высокогорье Карпат снег может быть намного раньше". - добавила синоптик.

Погода 16 октября

Начало недели в Украине будет холодным и дождливым. Практически по всей стране, кроме некоторых западных и северных областей, пройдут дожди, местами сильные, а температура существенно снизится. Подробнее об этом читайте в прогнозе УНИАН.

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