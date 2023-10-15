Температура во многих областях снизится до +13°...+16°.

С сегодняшнего дня, 15 октября, погода в Украине начнет меняться. Первыми это ощутят жители западных и северных областей, где ожидается похолодание и дожди. На остальной территории пока сохранится сухая и теплая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет пасмурно, небо затянет облаками. Повсеместно ожидаются дожди, местами осадки будут сильными. Температура днем снизится до +13°...+17°.

Изменение погоды ожидается и на севере страны. Тут также похолодает до +14°...+16°, небо покроют тучи и повсеместно пройдут дожди.

Видео дня

На востоке Украины сохранится ясная и безоблачная погода, а воздух тут прогреется до +19°...+21°.

Погодные контрасты ожидаются в центральной части Украины. В Винницкой области температура снизится до +15° и пройдут дожди. Также до +17° похолодает в Черкасской области. На остальной территории будет сухо, а термометры покажут +19°...+21°.

Жителей юга Украины ждет сухая и теплая погода с достаточным количеством солнца. Тут столбики термометров будут в пределах +19°...+21°.

Приметы погоды 15 октября

День Куприяна и Устины. С сегодняшнего дня наступает глубокая осень. В период с 15 до 23 октября, по народным приметам, следует ожидать и заморозков, и похолодания. Если сегодня выпадет первый снег, то зима придет через сорок дней.

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