Спасатели предупреждают: завтра на Украину налетит сильный ветер

14:53, 3 февраля 2021
78
Прослушать
Остановить

Порывы достигнут 20 м/с.

Украинцев предупредили о сильном ветре / Фото REUTERS
Украинцев предупредили о сильном ветре / Фото REUTERS

Завтра, 4 февраля, в Украине прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Карпаты накрыла метель, видимости практически нет (фото)

"В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение о непогоде на Закарпатье

Сегодня, 3 февраля, на высокогорье Закарпатской области продержится умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Завтра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Также в результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидаются повышение уровней воды до 1,2 м. Возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах. Таким погодным условиям предоставлен зеленый уровень опасности.

Повышение уровней воды в нижних течениях рек 4-5 февраля:

  • Боржава - Реметы: повышение на 1,5 - 2 м, выход воды на пойму (уровень опасности желтый);
  • Латорица - Чоп: сохранится высокий слой воды на пойме с постепенным повышением (уровень опасности желтый);
  • Стара - Зняцево: начальный выход воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый).

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаветерпогода в Украинесильный ветерпогода на завтра
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
69 %
745 мм
7.7 м/с
13 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь