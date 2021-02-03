Спасатели предупреждают: завтра на Украину налетит сильный ветер

Порывы достигнут 20 м/с.

Украинцев предупредили о сильном ветре / Фото REUTERS

Завтра, 4 февраля, в Украине прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

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"В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение о непогоде на Закарпатье

Сегодня, 3 февраля, на высокогорье Закарпатской области продержится умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Завтра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Также в результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидаются повышение уровней воды до 1,2 м. Возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах. Таким погодным условиям предоставлен зеленый уровень опасности.

Повышение уровней воды в нижних течениях рек 4-5 февраля: