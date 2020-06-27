В западных областях из-за непогоды затоплены почти четыре тысячи домов – спасатели

10:29, 27 июня 2020
149
0

Также в результате наводнения разрушено более 200 км автодорог и 259 мостов.

Ливни на западе - затоплены почти 4 тысячи населенных пунктов / фото tsn.ua
Ливни на западе - затоплены почти 4 тысячи населенных пунктов / фото tsn.ua

В четырех западных областях Украины остается подтопленным 3 тыс. 871 дом.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

СБУ расследует причины разрушительных наводнен западет на Украине по статье "Экоцид"

Также подтоплены 2 объекта социальной и бытовой сферы, затоплены 2 тыс. 720 подвалов, разрушены 202,3 км автодорог, повреждены 620 км автодорог и 259 мостов, 650 м дамб.

Силами ГСЧС на протяжении суток спасены 46 человек, откачано 39 тыс. 622 м куб. воды (с начала работ - 102 тыс. 691 м куб.), доставлено для населения 1 тыс. 790 кг продуктов питания и 9 тыс.140 л питьевой воды.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 1 тыс. 877 человек и 455 ед. техники.

Кроме того, остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Ивано-Франковской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки на протяжении 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода в Украине#дожди в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
68 %
751 мм
6.6 м/с
11 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять