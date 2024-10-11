Погода испортится по всей стране.

На выходных, 12 и 13 октября, погода в Украине изменится на осеннюю. Во многих областях пройдут дожди, местами сильные, а вместе с ними упадет и температура. Местами в конце недели будет всего +11°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +11°, днем +16°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +8°, а днем +14°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +5°, днем +13°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +13°, ясно и безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +9°...+13°. В воскресенье температура будет +5°...+14°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, дождь, температура ночью +13°, днем +19°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +11°...+17°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +10°, днем +22°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +8°...+15°, пасмурно, дождь.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +14°, днем +21°. В воскресенье температура составит +11°...+17°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в субботу - неольшая облачность, +16°...+23°, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +12°...+17°, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +12°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +7°, днем +24°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +22°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +6°, днем +13°, небольшой дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +4°, днем до +8°. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут +10°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +3°, днем +15°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +11°. В воскресенье - пасмурно, температура +3°...+14°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +4°...+12°.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +18°, днем +16°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +10°...+16°.

Вас также могут заинтересовать новости: