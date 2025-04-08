Синоптики прогнозують ускладнення погоди.

В Харькове на сегодня срочно объявили повышенный уровень опасности - погода усложнится уже в ближайшее время. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды на Харьковщине введен І уровень опасности, желтый.

9 апреля на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой снег с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +8 °C.

В Харькове днем возможен небольшой снег с дождем. Температура днем составит +5...+7 °C.

10 апреля сохранится переменная облачность. Местами возможен небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью - от 0 до -5 °C, днем - от +4 до +9 °C.

11 апреля будет преимущественно облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег с дождем, днем - дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - 0...-5 °C, днем - +5...+10 °C.

12 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 0 до -5 °C, днем - от +7 до +12 °C.

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