Погода в Киеве завтра спрогнозирована облачная и без "минусов".

Погода в Украине завтра - в пятницу, 24 ноября, резко изменится - ожидается ощутимое потепление.

Ночью морозы ожидаются местами в центральной части нашего государства, а также на востоке - от -1 до -4 градусов, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Эксперт также предупредила, что на севере и западе могут быть дожди, а кое-где - с мокрым снегом.

"...24-го ноября в Украине ощутимо потеплеет, оттепель... Температура воздуха в дневные часы повысится до +2+9 градусов, на юге будет +10+14 градусов", - отметила она. Синоптик добавила, что завтра могут быть сильные порывы ветра.

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Погода в Киеве 24 ноября 2023 года спрогнозирована влажная и облачная, возможны осадки - дождь, а кое-где он может быть и с мокрым снегом. Ночью ожидается около 0 градусов, а днем - до +5.

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Наталья Диденко предупреждала, что скоро украинцам грозит погодный "апокалипсис".

Синоптик спрогнозировала, что 26-27 ноября в нашем государстве ожидается гололедица, гололед, снег, налипание мокрого снега, метели, мощный ветер, а при более высокой температуре воздуха - ледяной дождь. Эксперт посоветовала подготовиться к непогоде, в частности, иметь под рукой соответствующую одежду.

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