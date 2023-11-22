По прогнозу Натальи Диденко, существенное ухудшение погоды ожидается уже в конце текущей недели.

В Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует снег, метели, гололед и ледяной дождь.

По ее данным, такую погоду повлечет активный циклон с юго-запада. "И если раньше это был преимущественно дождь и ветер, то на этот раз погодные условия станут ощутимо сложнее", - предупреждает она.

По данным Натальи Диденко, ожидается сильный ветер до штормовых порывов, мокрый снег, снег, метели, при более высокой температуре воздуха ледяной дождь, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Видео дня

"Пожалуйста, не игнорируйте этот прогноз на 26-27 ноября. Подготовьте лопатки в автомобиле, себе подходящую одежду, обувь и профилактические лекарства от реакций на безумные скачки погоды", - посоветовала она.

Погода 23 ноября - прогноз по Украине на завтра

23-го ноября, по прогнозу синоптика, ночью в южной части и на юго-востоке Украины ожидается дождь и мокрый снег, а днем мокрый снег пройдет только в северных областях. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

"Завтра на севере, западе и в центральных областях ожидается сильный ветер до штормовых порывов. Учитывая холодную погоду, температура комфорта при сильном ветре может снижаться на 4-7 градусов", - предупредила Наталья Диденко.

Ближайшей ночью, по ее данным, мороз охватит всю Украину, ожидается -4...-10, а на востоке температура будет падать вплоть до -9...-14 градусов. На дорогах будет гололедица.

"Днем в четверг существенно потеплеет в западных областях, до +1...+6 градусов", - говорит она. В большинстве же областей днем будет около "нуля", только на востоке, Полтавщине, в Днепре с районами и на Сумщине -2...-6 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: