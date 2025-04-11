Почти по всей стране ближайшей ночью температура упадет ниже "нуля".

На выходных в Украине должно потеплеть, но ближайшая ночь еще будет очень холодной. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 12 апреля на большей части территории Украины заморозки в воздухе 0...-5°", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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По прогнозу, в субботу украинцев ждет облачная погода с прояснениями. В юго-восточной части, ночью и утром и в западных областях пройдет небольшой дождь. Ночью осадки будут с мокрым снегом. На остальной территории страны ожидается уже погода без осадков.

Ночью в западных, Николаевской и Херсонской областях на дорогах местами гололедица.

Ветер завтра будет восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью заморозки в воздухе 0...-5°, в большинстве западных областей и на юго-востоке страны температура будет +1°...+3° (на поверхности почвы заморозки 0...-5°). Днем в Украине потеплеет до +7°...+12°.

В Карпатах ожидается небольшой снег, днем с дождем. Температура в горах ночью будет 0°...-5°, а днем около 0°.

На Киевщине в субботу также будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0...-5°, в Киеве будет -1°...-3°. Температура днем по области +7°...+12°, а в Киеве ожидается около +10°.

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