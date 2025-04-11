Температура заметно повысится, а снег и дожди уйдут прочь.

На выходных, 12 и 13 апреля, погода в Украине изменится кардинальным образом. Зима со снегом и холодом покинут нашу страну - ожидается долгожданное потепление. Уже к концу недели будет сухо, а столбики термометров покажут +10°...+14°, а на западе Украины вообще будет до +17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью 0°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем +13°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +11°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +1°, днем +17°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +3°, днем +10°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, днем +17°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -1°...+8°. В воскресенье температура будет +1°...+13°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+10°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+12°, пасмурно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье температура составит +4°...+12°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, 0°...+5°, небольшой дождь. В воскресенье 0°...+9°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +3°, днем +6°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +10°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью 0°, днем +11°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +1°, днем +11°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +1°, днем до +4°, дождь. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут +11°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит 0°, днем +16°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +10°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -1°...+15°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +10°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+14°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +4°...+12°.

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